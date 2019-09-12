Тимченко поздравил «Спартак» в раздевалке

Председатель совета директоров КХЛ и куратор красно-белых Геннадий Тимченко посетил раздевалку «Спартака» и поздравил команду с победой над рижским «Динамо» (5:1).

В 2015 году функционер был одним из инициаторов возрождения красно-белых, а в межсезонье поспособствовал приглашению Олега Знарка на пост главного тренера. Напомним, что Тимченко также является председателем совета директоров СКА. (Евгений Белоусов)

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