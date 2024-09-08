Тимашов назвал двоих любимых хоккеистов

Нападающий «Сочи» Дмитрий Тимашов рассказал, кого считает своими любимыми хоккеистами.

«Овечкин и Дацюк. Овечкина еще с детства полюбил! Хорошие игроки, у Александра мне нравятся броски. А Дацюк очень умно играет. Два очень разных хоккеиста, но оба нравятся», — цитирует Тимашова Legalbet.

27-летний Тимашов стал игроком «Сочи» перед началом сезона-2024/25.