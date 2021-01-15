Тихонов рассказал, как чувствует себя после травмы

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал возвращение после травмы в матче регулярного сезона КХЛ против «Авангарда» (3:1).

«Чувствую себя хорошо, было время подготовиться. У нас в клубе очень хороший персонал, который занимается реабилитацией, помогает с техникой катания. Было время над этим всем поработать, и благодаря им я сегодня вышел и чувствовал себя достаточно хорошо. Буду добавлять физически, но для первой игры было неплохо», — сказал Тихонов в интервью клубной пресс-службе.

«Ак Барс» набрал 72 очка и лидирует на «Востоке». «Авангард» на втором месте — 62 очка. Казанский клуб первым из участников лиги досрочно завоевал путевку в плей-офф.