Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации хоккея лишить Минск чемпионата мира 2021 года.

— Я могу только высказать слова сожаления — никто так не проведет чемпионат мира так, как провела бы Белоруссия, это показал 14 год. И когда эти болваны политически говорят, что спорт вне политики, они это доказали. Американцы проведут хуже всех, это будет самый дешевый чемпионат мира. Европа так не проведет. Мышкин, Михайлов, Петров, Майоров, Давыдов, лучшие хоккеисты 20 века были здесь, все были в шоке и в восторге, все хоккеисты мира сказали, что это был лучший чемпионат мира за всю историю. И какие-то поганые политики не дали провести. Они не думают, как провести Чм, а только как навредить.

Да, есть проблема в Белоруссии сейчас, но я считаю, что это неправильное решение.

Напомним, чемпионат мира по хоккею был запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен из Белоруссии в связи с нестабильной ситуацией в стране.

(Василиса Залесская)