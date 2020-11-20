КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тихонов — о хет-трике в ворота «Торпедо»: «Матч напоминал пинг-понг»

10:50
Теги:

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Торпедо» (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч напоминал пинг-понг — туда-сюда. Много моментов было у обеих команд, и много ошибок. Нам есть, над чем работать. Думаю, больше всех повезло зрителям, которые увидели много голов. Давно не оформлял хет-трик. В таком матче, когда всё идет до ошибки, особо не думаешь о своих голах. Мне нужно было забить и успокоить матч, но при этом матч все равно до последнего держал в напряжении. У обеих команд много исполнителей, которые могут забить. «Торпедо» нельзя давать свободный лед — они могут сразу наказать», — цитирует форварда пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке» с 42 очками, нижегородцы — десятые (24 балла).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир