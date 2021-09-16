Тихонов и Ларсен пропустят матч «Салавата Юлаева» против «Куньлуня»
17:00
Хоккеисты «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов и Филип Ларсен не примут участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Сообщается, что форвард и защитник пропустят матч по медицинским показаниям.
Матч «Салават Юлаев» — «Куньлунь» состоится сегодня, 16 сентября, в Уфе. Начало встречи — в 17:00 (мск).
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