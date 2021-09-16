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Тихонов и Ларсен пропустят матч «Салавата Юлаева» против «Куньлуня»

17:00
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов и Филип Ларсен не примут участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Сообщается, что форвард и защитник пропустят матч по медицинским показаниям.

Матч «Салават Юлаев» — «Куньлунь» состоится сегодня, 16 сентября, в Уфе. Начало встречи — в 17:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsalavat/status/1438498967604670467

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Александр Кравченко все материалы автора

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