Тихонов и Ларсен пропустят матч «Салавата Юлаева» против «Куньлуня»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов и Филип Ларсен не примут участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Сообщается, что форвард и защитник пропустят матч по медицинским показаниям.

Матч «Салават Юлаев» — «Куньлунь» состоится сегодня, 16 сентября, в Уфе. Начало встречи — в 17:00 (мск).