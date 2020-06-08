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Тиагу Силва покинет «ПСЖ»

21:35
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Защитник Тиагу Силва покинет «ПСЖ». Спортивный директор Леонардо заявил, что клуб не будет предлагать игроку контракт, сообщает L'Equipe.

В сезоне-2019/20 Силва провел за «ПСЖ» 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Бразилец выступает за парижан с лета 2012 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в 35-летнем бразильце заинтересован «ПСЖ». Также он выступал за «Милан», «Флуминенсе», «Динамо» и «Порту».

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