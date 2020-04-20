Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор принял белорусское гражданство. Об этом сообщил бывший голкипер команды Юнас Энрот.

— Вратарь Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт, — приводит слова Энрота belarushockey. — У них, вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков.

33-летний Тэйлор родился в Канаде. Ранее он выступал за «Калгари», «Медвешчак», «Сибирь» и «Оттаву».