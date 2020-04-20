Тэйлор принял белорусское гражданство
04:55
Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор принял белорусское гражданство. Об этом сообщил бывший голкипер команды Юнас Энрот.
— Вратарь Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт, — приводит слова Энрота belarushockey. — У них, вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков.
33-летний Тэйлор родился в Канаде. Ранее он выступал за «Калгари», «Медвешчак», «Сибирь» и «Оттаву».
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2020/04/19/kanadskij-vratar-minskogo-dinamo-prinjal-belorusskoe-grazhdanstvo/