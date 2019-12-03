Тэйлор покинул расположение минского «Динамо» из-за проблем с визой

Канадский голкипер минского «Динамо» Дэнни Тэйлор не примет участия в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», который пройдет во вторник, 3 декабря. Из-за визовых проблем Тэйлор был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с «Барысом» (1:5), сообщает Twitter «Динамо».

Отметим, что в тренировке не принимал участие Дэнни Тэйлор. Из-за визовых проблем канадский голкипер был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с «Барысом». Тем не менее, в домашних поединках против «Северстали» и ЦСКА Дэнни вернется в состав. — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) December 3, 2019

Тем не менее в домашних встречах против «Северстали» и ЦСКА голкипер вернется в состав.

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