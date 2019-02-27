Тэйлор Бек: "Продолжим играть так же"

Нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек поделился впечатлениями от победы над "Ак Барсом" (6:3) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-0 в пользу "ястребов".

- Никто не ожидал такого преимущества "Авангарда". Какие слабости вы нашли в игре "Ак Барса"?

- Да мы на себя смотрели, на свою игру. Мы играли так весь сезон, и это приносило успех. Две победы одержали, будем продолжать действовать так же.

- Ожидали, что забьете 12 шайб за две игры?

- Нет. Но иногда такое случается. Здорово, что шайбы залетали.

- Когда "Ак Барс" сделал разрыв минимальным, что происходило на лавке?

- Ничего. Мы все равно вели в счете, пусть они и забили два гола в большинстве. "5 на 5" мы играли хорошо. И продолжали в том же духе.

- Вы забили ключевой гол. Это наигранная ситуация?

- Гол действительно был очень важным. Нам нужна была уверенность. Нам было важно реализовать большинство. Нет, не наигранная. Просто бросаем при любом удобном случае. (Михаил Зислис)

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