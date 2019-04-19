Тертышный - старший тренер "Трактора"

Российский специалист Алексей Тертышный назначен на должность старшего тренера "Трактора". Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф. Ранее Тертышный был исполняющим обязанности главного тренера. Сегодня стало известно о назначении главным тренером команды латвийского специалиста Петериса Скудры.

– Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера, – цитирует Видгофа официальный сайт "Трактора". – Петерис Скудра – оптимальная для "Трактора" кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный.