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Сегодня, 13:24

Тертышный переходит в «Торпедо»

Михаил Зислис
Обозреватель
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По информации «СЭ», нападающий «Трактора» Никита Тертышный будет обменян в «Торпедо».

В качестве компенсации челябинцы получат молодого вратаря Максима Соколова, выступающего за МХК «Атлант», и центрального нападающего Дениса Почивалова.

В нынешнем сезоне 26-летний Тертышный провел 37 матчей за «Трактор» и набрал 12 (6+6) очков.

«Торпедо» с 39 баллами после 37 игр располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
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12 Амур 39 8 31 21
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