Тертышный переходит в «Торпедо»

По информации «СЭ», нападающий «Трактора» Никита Тертышный будет обменян в «Торпедо».

В качестве компенсации челябинцы получат молодого вратаря Максима Соколова, выступающего за МХК «Атлант», и центрального нападающего Дениса Почивалова.

В нынешнем сезоне 26-летний Тертышный провел 37 матчей за «Трактор» и набрал 12 (6+6) очков.

«Торпедо» с 39 баллами после 37 игр располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.