Терещенко заявил, что в российском хоккее наблюдается большая проблема с кадрами

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что в российском хоккее наблюдается очень большая проблема с кадрами.

«В чем основная причина поражений СКА в матчах с ЦСКА, «Витязем» и «Салаватом Юлаевым»? Как я уже говорил, при всей яркости игры в атаке нельзя не замечать, что главными проблемами СКА остаются действия в обороне и игра вратарей. Питерцы играют очень результативно, но пропускают не меньше.

Главные игровые недостатки лидера КХЛ ярко иллюстрируют глобальную проблему, о которой я говорю очень давно. В нашем хоккее наблюдаются очень большие минусы с кадрами. Еще раз повторю, что, на мой взгляд, главными проблемами СКА остаются оборона и вратари», — приводит слова Терещенко «Спорт День за Днем».

На данный момент в турнирной таблице Западной конференции лидирует СКА, набравший 80 очков в 50 матчах. На «Востоке» на первом месте находится «Автомобилист» с 65 очками в 49 играх.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля, а в марте начнутся игры плей-офф.