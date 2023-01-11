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Сегодня, 11:34

Терещенко заявил, что в российском хоккее наблюдается большая проблема с кадрами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что в российском хоккее наблюдается очень большая проблема с кадрами.

«В чем основная причина поражений СКА в матчах с ЦСКА, «Витязем» и «Салаватом Юлаевым»? Как я уже говорил, при всей яркости игры в атаке нельзя не замечать, что главными проблемами СКА остаются действия в обороне и игра вратарей. Питерцы играют очень результативно, но пропускают не меньше.

Главные игровые недостатки лидера КХЛ ярко иллюстрируют глобальную проблему, о которой я говорю очень давно. В нашем хоккее наблюдаются очень большие минусы с кадрами. Еще раз повторю, что, на мой взгляд, главными проблемами СКА остаются оборона и вратари», — приводит слова Терещенко «Спорт День за Днем».

На данный момент в турнирной таблице Западной конференции лидирует СКА, набравший 80 очков в 50 матчах. На «Востоке» на первом месте находится «Автомобилист» с 65 очками в 49 играх.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля, а в марте начнутся игры плей-офф.

Источник: Спорт День за Днем
Алексей Терещенко
КХЛ
ХК СКА
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4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 50 22 28 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 48 5 43 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 49 26 23 57
7 Ак Барс 48 25 23 57
8 Барыс 50 22 28 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
11 Нефтехимик 48 21 27 45
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