Терещенко заявил, что не против иностранных тренеров в КХЛ уровня Боба Хартли
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что не против иностранных тренеров в КХЛ, если они уровня Боба Хартли.
«Я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Боба Хартли. Помимо результата, они обучают, знают, что делать, помогают развиваться. От этого и команда в целом начинает показывать хоккей иного уровня. У меня был опыт работы с Хартли игроком, с удовольствием смотрел и учился у него. Это дало большое преимущество — не только хоккеистам, но и местным тренерам. Я видел всю работу, которую он проделывал в том числе в тренерской, передал много знаний. Для КХЛ это плюс, поэтому обеими руками за таких иностранных специалистов», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».
Ранее «Авангард» сообщил, что новым тренером команды станет канадец Ги Буше. Контракт с 53-летним специалистом заключен до конца сезона-2025/26. Он примет команду в первой половине декабря. До момента приезда Буше исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин, который возглавляет «Авангард» с апреля.
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|15
|28.11
|12:00
|
Адмирал – СКА
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|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
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|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
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|
Нефтехимик – Спартак
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Динамо М – ЦСКА
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|28.11
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Локомотив – Трактор
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