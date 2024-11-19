Терещенко заявил, что Квартальнов делает в «Динамо» большую работу

Бывший нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал о выступлении команды в FONBET чемпионате КХЛ.

«Минчане чередуют хорошие игры с поражениями. Конечно, хотелось бы больше стабильности. Дмитрий Квартальнов делает большую работу. Много играет белорусов, есть качественные иностранцы. Хотелось бы «Динамо» видеть выше в таблице — у них есть возможности для этого. Хорошая команда, все будет», — заявил Терещенко Legalbet.by.

«Динамо» находится на восьмом месте Западной конференции КХЛ после 27 матчей регулярного чемпионата, имея в активе 30 очков. В следующем матче минская команда сыграет с «Авангардом».