Терещенко заявил, что Квартальнов делает в «Динамо» большую работу
Бывший нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал о выступлении команды в FONBET чемпионате КХЛ.
«Минчане чередуют хорошие игры с поражениями. Конечно, хотелось бы больше стабильности. Дмитрий Квартальнов делает большую работу. Много играет белорусов, есть качественные иностранцы. Хотелось бы «Динамо» видеть выше в таблице — у них есть возможности для этого. Хорошая команда, все будет», — заявил Терещенко Legalbet.by.
«Динамо» находится на восьмом месте Западной конференции КХЛ после 27 матчей регулярного чемпионата, имея в активе 30 очков. В следующем матче минская команда сыграет с «Авангардом».
Источник: Legalbet.by
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