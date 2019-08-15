Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»
15 августа 2019, 15:41
Нападающий Алексей Терещенко подписал просмотровый контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Терещенко защищал цвета минского «Динамо» в сезоне-2018/19, провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков в регулярном чемпионате.
Ранее Алексей Терещенко выступал в московском «Динамо», «Ак Барсе» и «Салавате Юлаеве». В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.
Ну что, #КачнемАрену снова? Алексей Терещенко возвращается в Минск! ? Нападающий заключил пробный контракт с нашим клубом.https://t.co/hPLFFWJ2Mz pic.twitter.com/vzZZcuZMJY— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) August 15, 2019
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/aleksey-tereshchenko-podpisal-kontrakt-s-dinamo-/