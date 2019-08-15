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Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»

15 августа 2019, 15:41
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Нападающий Алексей Терещенко подписал просмотровый контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Терещенко защищал цвета минского «Динамо» в сезоне-2018/19, провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков в регулярном чемпионате.

Ранее Алексей Терещенко выступал в московском «Динамо», «Ак Барсе» и «Салавате Юлаеве». В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/aleksey-tereshchenko-podpisal-kontrakt-s-dinamo-/

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