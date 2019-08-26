Терещенко ушел из минского «Динамо». Его пробный контракт не стал полноценным

Нападающий Алексей Терещенко покинул расположение минского «Динамо», о чем сообщил в Instagram.

— Знаю, что болельщики в Минске переживают, — написал Терещенко. — Пишут, спрашивают, интересуются, но к сожалению, в этом году путь которым идут тренеры и руководство — это путь без меня. Желаю Минску только удачи!

Ранее Терещенко подписал с клубом просмотровый контракт. Нападающий защищал цвета минского «Динамо» в сезоне-2018/19, провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков в регулярном чемпионате. Ранее Терещенко выступал в московском «Динамо», «Ак Барсе» и «Салавате Юлаеве». В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.