Терещенко считает Мороза и Пинчука лучшими белорусскими хоккеистами в КХЛ

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал лучшего белорусского хоккеиста КХЛ.

«Мне кажется, Вадим Мороз. Парень очень талантливый. Виталия Пинчука еще могу отметить. У этих двух ребят при правильном отношении и подходе к делу будет большое будущее. Может быть, надо ехать в Национальную хоккейную лигу», — цитирует Терещенко Legalbet.by.

Оба хоккеиста выступают в КХЛ за минское «Динамо». В нынешнем сезоне 21-летний Мороз провел 33 матча и набрал 19 (12+7) очков. 22-летний Пинчук заработал 20 (14+6) баллов в 34 играх регулярного чемпионата.