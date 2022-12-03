Терещенко: «Только Хартли может спасти «Ак Барс»
Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Олега Знарка из казанского клуба.
«Причина ухода Знарка одна — неудовлетворительные результаты команды. Как я понимаю, в коллективе не все гладко. Думаю, что это и есть причина. Оптимальный кандидат на должность тренера? А они есть в России? Думаю, что Зинэтула Хайдярович, наверное, не пойдет по понятным причинам. Только Хартли может спасти «Ак Барс». Дальнейшая карьера Знарка? Все зависит от него и его востребованности. В последние годы, которые Олег Валерьевич проводил в «Спартаке» и «Ак Барсе», он, мягко говоря, не создал ничего», — сказал Терещенко «СЭ».
59-летний Знарок работал с казанской командой с летом 2022 года. По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».
На данный момент команда занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.
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Витязь – Северсталь
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