Терещенко рассказал о главной слабости СКА в плей-офф КХЛ

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко высказался о первом раунде Кубка Гагарина.

«Стала ли упорная борьба в сериях неожиданностью? Наверное, серия «Салавата» и «Адмирала» — да. Уфа сильнее по составу, но у них вратарская линия слабая. Достаточно вспомнить последние голы «Адмирала». «Ак Барс» свою серию дожмет, у них уровень подбора игроков выше. При всём уважении к парням из «Северстали», но ЦСКА свое тоже возьмет. Минск не ровня Санкт-Петербургу, но у СКА тоже слабая вратарская линия. Вратари сейчас выходят на главные роли, а также игра в обороне. В целом то, что «Нефтехимик», «Адмирал», «Динамо» и «Северсталь» взяли уже минимум по два матча — это не сенсация, они должны были давать бой. Даже «Витязь» смотрелся прилично, хотя «Локомотив» и доминировал. Кто пока что главное открытие плей-офф? Давайте так не будем говорить, потому что соперники разные. Каждая команда хочет выиграть, поэтому не могу назвать конкретную команду. Кто больше всех удивил? Такого нет, все играют так же как и в сезоне», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Первой командой, которая прошла в 1/2 финала конференции Кубка Гагарина, стал ярославский «Локомотив», одолевший «Витязь» со счетом 4-1 в серии.