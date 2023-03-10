Терещенко рассказал о главной слабости СКА в плей-офф КХЛ
Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко высказался о первом раунде Кубка Гагарина.
«Стала ли упорная борьба в сериях неожиданностью? Наверное, серия «Салавата» и «Адмирала» — да. Уфа сильнее по составу, но у них вратарская линия слабая. Достаточно вспомнить последние голы «Адмирала». «Ак Барс» свою серию дожмет, у них уровень подбора игроков выше. При всём уважении к парням из «Северстали», но ЦСКА свое тоже возьмет. Минск не ровня Санкт-Петербургу, но у СКА тоже слабая вратарская линия. Вратари сейчас выходят на главные роли, а также игра в обороне. В целом то, что «Нефтехимик», «Адмирал», «Динамо» и «Северсталь» взяли уже минимум по два матча — это не сенсация, они должны были давать бой. Даже «Витязь» смотрелся прилично, хотя «Локомотив» и доминировал. Кто пока что главное открытие плей-офф? Давайте так не будем говорить, потому что соперники разные. Каждая команда хочет выиграть, поэтому не могу назвать конкретную команду. Кто больше всех удивил? Такого нет, все играют так же как и в сезоне», — приводит слова Терещенко Legalbet.
Первой командой, которая прошла в 1/2 финала конференции Кубка Гагарина, стал ярославский «Локомотив», одолевший «Витязь» со счетом 4-1 в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -