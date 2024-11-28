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Сегодня, 15:43

Терещенко рассказал, что не понимает, зачем «Авангард» назначил Буше

Камила Абдурахманова
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал назначение Ги Буше в «Авангард».

«Честно говоря, не вижу смысла менять тренера на этом этапе сезона. Сергей Звягин уже хорошо знал команду, игроков, плюс сделали несколько обменов по ходу розыгрыша. Если уж проводить тренерскую перестановку, лучше было сделать это раньше, с начала сезона. Поэтому к назначению Буше отношусь, скажем так, настороженно. Лучше бы дальше доверяли тренерскому штабу, тем более результаты стали постепенно улучшаться. В плей-офф Омск и так попал бы, а тут у Буше не будет возможности предсезонку провести», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

Контракт с 53-летним специалистом заключен до конца сезона-2025/26. Он примет команду в первой половине декабря. До момента приезда Буше исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин, который возглавляет «Авангард» с апреля.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Терещенко
ХК Авангард
Ги Буше
Сергей Звягин
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