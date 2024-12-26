Терещенко о матче ЦСКА и СКА: «Вдруг Ротенберг такой сценарий в первом периоде и задумывал?»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что у СКА отсутствует игровая дисциплина в обороне.

«Может, Роман Борисович так и задумывал начать матч? Правда, сценарий в итоге не сработал. Надо отметить, что у ЦСКА в первом периоде залетало буквально все, хотя команда и в целом играла неплохо. У СКА же великолепное нападение, действует здорово. А вот в обороне... Игровой дисциплины как таковой нет, попросту отсутствует. Конечно, у меня бывали матчи, когда пропускали два в самом начале или наоборот — забивали. СКА в этом плане молодцы, практически вытащили игру», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

25 декабря команда Романа Ротенберга уступила на выезде ЦСКА (5:6), пропустив 5 шайб в первом периоде, из которых 2 — в стартовую минуту.