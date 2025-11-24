Терещенко о Кузнецове: «Он может сильно прибавить и исправить все»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в этом сезоне.

«Не списывайте Евгения со счетов раньше времени, пока он находится в прекрасном хоккейном возрасте. Все же рано или поздно заканчивают карьеру. Но не стоит нагонять тучи из-за его статистики в последних играх. Он может сильно прибавить и исправить все», — приводит слова Терещенко LiveResult.

33-летний Кузнецов перешел в «Магнитку» в начале октября. На его счету 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26, в которых он отметился 7 результативными передачами.