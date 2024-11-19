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Сегодня, 10:31

Терещенко — о возможной смене тренера «Авангарда»: «Надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него»

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий «Аванагарда» Алексей Терещенко поделился мыслями о кандидатуре американца Тодда Рирдена на пост главного тренера омской команды.

«Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера. Он эту команду не набирал. Сейчас надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него, поддержать, помочь руководить командой. Тренера надо оставить до конца сезона», — цитирует Терещенко Legalbet.

14 ноября «СЭ» стало известно, что назначение 53-летнего Рирдена в «Авангард» находится под вопросом из-за семейных обстоятельств специалиста.

После 25 матчей в нынешнем сезоне Фонбет КХЛ «Авангард» занимает 10-е место в Восточной конференции.

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин
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