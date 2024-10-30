Терещенко: «Пока ЦСКА справляется с потерей лидеров»
Обладатель Кубка Гагарина-2010 Алексей Терещенко поделился мнением об игре ЦСКА в нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.
— ЦСКА сильно изменился. Ушел тренер, ушли лидеры, сменился костяк, — приводит Metaratings.ru слова Терещенко. — Сейчас армейцы только притираются друг к другу. Но всему нужно время. Коллектив формируется долго, не за один-два месяца. Конечно, многое зависит от тренерского штаба.
— Пока ЦСКА справляется с потерей лидеров?
— Пока да. Но в команду пришли новые ребята, которые хотят становиться лучше и сильнее.
После завершения прошлого сезона из ЦСКА ушли вратари Иван Федотов и Александр Шарыченков, защитники Даррен Диц, Ярослав Дыбленко и Марсель Ибрагимов, нападающие Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Андрей Светлаков и Антон Слепышев.
В этом регулярном чемпионате ЦСКА сыграл 21 матч, одержал 10 побед и потерпел 11 поражений. Армейцы с 27 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|20
|8
|12
|19
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|30.10
|17:00
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Трактор – Сибирь
|- : -
|30.10
|19:30
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СКА – Локомотив
|- : -