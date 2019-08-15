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Терещенко подпишет просмотровый контракт с минским «Динамо»

15 августа 2019, 10:18
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Нападающий Алексей Терещенко подпишет просмотровый контракт с минским «Динамо», сообщает Belarus Hockey. 38-летний россиянин в мае вернулся в московское «Динамо», но совет директоров не утвердил его подписание.

Терещенко защищал цвета минского «Динамо» в сезоне-2018/19, провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков в регулярном чемпионате.

Ранее Алексей Терещенко выступал в московском «Динамо», «Ак Барсе» и «Салавате Юлаеве». В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.

Дополнительная информация

https://belarushockey.com/khl/news_list/2019/08/14/rossijskij-veteran-podpishet-prosmotrovyj-kontrakt-s-minskim-dinamo/

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