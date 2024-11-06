Терещенко об идее возродить драфт в КХЛ: «Вопросов по развитию детского хоккея много»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на инициативу возродить драфт в КХЛ.

В среду, 6 ноября КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

«Кто знает, как это получится. На данном этапе сложно комментировать, надо дождаться конкретных предложений. Хочется понять, как это все отразится на спортивных школах, все-таки в НХЛ другая специфика воспитания игроков. Поэтому давайте подождем, что нам скажет рабочая группа. Вообще с детским спортом, безусловно, надо разбираться, и достаточно жестко. Возникает масса вопросов по развитию детей, все должно быть сделано правильно. Надо уделить внимание студенческому хоккею, чтобы ребята могли не только спортом заниматься, но и учиться. Образования-то нынче нет — если ребенок занимается хоккеем, то не учится практически. Нужна системность, чтобы хоккеисты были востребованы и в спорте, и в жизни. Поскольку до профессиональных команд доходит около процента. Если поднять уровень детского хоккея, вся остальная система начнет подниматься», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Терещенко.

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «Ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.