Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:17

Терещенко об идее возродить драфт в КХЛ: «Вопросов по развитию детского хоккея много»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на инициативу возродить драфт в КХЛ.

В среду, 6 ноября КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

«Кто знает, как это получится. На данном этапе сложно комментировать, надо дождаться конкретных предложений. Хочется понять, как это все отразится на спортивных школах, все-таки в НХЛ другая специфика воспитания игроков. Поэтому давайте подождем, что нам скажет рабочая группа. Вообще с детским спортом, безусловно, надо разбираться, и достаточно жестко. Возникает масса вопросов по развитию детей, все должно быть сделано правильно. Надо уделить внимание студенческому хоккею, чтобы ребята могли не только спортом заниматься, но и учиться. Образования-то нынче нет — если ребенок занимается хоккеем, то не учится практически. Нужна системность, чтобы хоккеисты были востребованы и в спорте, и в жизни. Поскольку до профессиональных команд доходит около процента. Если поднять уровень детского хоккея, вся остальная система начнет подниматься», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Терещенко.

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «Ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

Источник: ВсеПроСпорт
Читайте также
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
СМИ узнали о «списке мести» Трампа на случай победы на выборах президента
Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

FONBET и КХЛ выпустили новую коллекцию хоккейных карточек FONBET OVERTIME
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 20 13 7 27
4 Сал. Юлаев 20 13 7 26
5 Адмирал 23 10 13 24
6 Металлург Мг 24 11 13 23
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 24 8 16 22
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 21 8 13 17
11 Барыс 22 6 16 14
12 Амур 23 5 18 12
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
6.11 19:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
6.11 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости