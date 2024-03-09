Терещенко: «Локомотив» способен далеко пройти в Кубке Гагарина»

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко оценил игру «Локомотива» в Кубке Гагарина-2024.

«Я бы выделил «Локомотив» в плей-офф. Они играют здорово, показывают плотный хоккей, достаточно неплохо выступают. Я бы не сказал, что «Локомотив» играет в скучный хоккей, это организационный хоккей. Они однозначно способны далеко пройти в Кубке Гагарина», — приводит слова Терещенко Legalbet.

8 марта «Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 6:3. Ярославцы одержали четвертую победу и прошли во второй раунд плей-офф (4-1 в серии).