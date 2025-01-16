Терещенко — о выборе тренеров на Матч звезд КХЛ: «Движемся в сторону НХЛ»

Бывший хоккеист сборной России Алексей Терещенко прокомментировал выбор тренеров на Матч звезд КХЛ.

«Выбор понятный, команды этих тренеров находятся в лидирующей группе. Наверное, это и было основным фактором выбора, мы не знаем точно. Жамнов уже не первый раз участвует, Никитин тоже, Гру и Козлов дебютируют. Все правильно. Конечно, Матч звезд — это больше для зрителей, но и соревновательный аспект нужен. Думаю, мы постепенно движемся в сторону НХЛ и их аналогичного мероприятия. Хорошо, что меняются форматы, это повышает интерес», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

Ранее КХЛ объявила, что Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов возглавят команды дивизионов на Матче звезд. Мероприятие состоится в Новосибирске 8 и 9 февраля.