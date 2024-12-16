Терещенко — о готовности Ротенберга обратиться в органы на тему судейства в хоккее: «Его право, но это какой-то бред»

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о готовности обратиться в правоохранительные органы на тему судейства в хоккее по примеру губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Роман Борисович — яркая личность. Это его право, но я считаю, что это какой-то бред. Наслышан о том, что сейчас происходит в футболе, но не особо в курсе. Может быть, Ротенберг знает что-то, что не знаем мы...Тогда у него есть такое право и возможность. Но у меня таких подозрений в отношении судей нет», — сказал Терещенко «СЭ».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии коррупционной схемы в российском футболе, связанной с судейством. Позже чиновник сообщил, что подал имеющиеся у него материалы с доказательствами в правоохранительные органы.