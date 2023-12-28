Терещенко готов возобновить карьеру

43-летний бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, что готов выйти на лед в КХЛ.

«Николай — молодец! Так и нужно. Делают настоящий перфоманс. Просто вау. Конечно, это шоу. Даже обсуждать лишний раз не хочу это. Смешно же. Я бы себя подготовил, если была договоренность. Я же держу себя в форме. Если бы ко мне родное «Динамо» обратилось, то я бы попробовал себя. Нужны договоренности», — приводит слова Терещенко «Спорт День за Днем».

27 декабря, нижегородское «Торпедо» объявил о подписании контракта с вратарем Николаем Хабибулиным, которому в январе исполнится 51 год.