Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыле болеет за "Северсталь". Фото

"Северсталь" в официальном Твиттере опубликовала фотографию темнокожего болельщика команды Игоря Хиряка, который был одним из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Ранее сценарист Клара Мери возмутилась, что в популярном сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров, что вызвало бурные дискуссии в сети. Многие утверждали, что темнокожие неестественно смотрелись бы в историческом сериале, действие которого происходит на территории СССР. Тем не менее, позднее выяснилось, что последствия аварии ликвидировал, в том числе, темнокожий уроженец Череповца Игорь Хиряк.
"Клара была права.
Специально для HBO, Клары Мери и всех поклонников сериала "Чернобыль". Знакомьтесь - простой череповчанин, работник ПАО "Северсталь", хороший друг и болельщик "Северсталь" - Игорь Хиряк, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении череповчан.
Клара была права🤷♂️— HC Severstal (@severstalclub) 6 июня 2019 г.
✅Специально для @HBO @karlamsweet и всех поклонников сериала #ChernobylHBO Знакомьтесь - простой череповчанин, работник @Severstal_PAO хороший друг и болельщик @severstalclub - Игорь Хиряк💪 ликвидатор последствий аварии на Черноб. АС✊🏭#карлабылаправа #HBO pic.twitter.com/eHOksCrzpC