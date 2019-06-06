Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыле болеет за "Северсталь". Фото

"Северсталь" в официальном Твиттере опубликовала фотографию темнокожего болельщика команды Игоря Хиряка, который был одним из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сценарист Клара Мери возмутилась, что в популярном сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров, что вызвало бурные дискуссии в сети. Многие утверждали, что темнокожие неестественно смотрелись бы в историческом сериале, действие которого происходит на территории СССР. Тем не менее, позднее выяснилось, что последствия аварии ликвидировал, в том числе, темнокожий уроженец Череповца Игорь Хиряк.

"Клара была права.

Специально для HBO, Клары Мери и всех поклонников сериала "Чернобыль". Знакомьтесь - простой череповчанин, работник ПАО "Северсталь", хороший друг и болельщик "Северсталь" - Игорь Хиряк, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении череповчан.