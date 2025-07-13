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13 июля 2025, 22:10

Телеведущий Воля о «Матче года»: «У нас лучший спорт на планете!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Телеведущий и комик Павел Воля в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от «Матча года».

— Как вам матч?

— Такие мероприятия надо посещать, смотреть — обязательно. Тем более, что закончилось благим делом — благотворительностью. Увидеть таких прекрасных хоккеистов на одной поляне — это класс.

— Такие события показывают, что российский спорт жив не смотря ни на что?

— А что должно происходить, чтобы наш спорт был не жив? У нас есть спортсмены, они тренируются. У всех невероятные достижения. Независимо от того, как это может трактоваться где угодно — у нас самый лучший спорт на планете.

«Матч года» прошел в воскресенье, 13 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершился победой российских звезд НХЛ над игроками КХЛ (15:3).

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