Телегин умолчал о квартире при разделе имущества с Пелагеей

Нападающий ЦСКА Иван Телегин скрыл ряд нюансов при разделе имущества между ним и певицей Пелагеей, сообщает «StarHit».

Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей. Она была оформлена на хоккеиста. Жилище располагалось в престижном районе, в центре Москвы. Телегин, подавший иск о разделе имущества, умолчал о квартире.

Кроме того, Телегин забрал себе автомобиль марки «Бентли» стоимостью 16 миллионов рублей. Ради его покупки супруги продали «Мерседес» артистки и добавили недостающую сумму из семейного бюджета.

Форвард ЦСКА и сборной России ограничил общение с дочерью. Ежемесячный доход Ивана составляет 3,5 миллиона рублей. Певица претендует на алименты в размере четверти этой суммы.

Телегин настаивает, чтобы судебные тяжбы проходили в закрытом режиме.