Телегин умолчал о квартире при разделе имущества с Пелагеей
Нападающий ЦСКА Иван Телегин скрыл ряд нюансов при разделе имущества между ним и певицей Пелагеей, сообщает «StarHit».
Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей. Она была оформлена на хоккеиста. Жилище располагалось в престижном районе, в центре Москвы. Телегин, подавший иск о разделе имущества, умолчал о квартире.
Кроме того, Телегин забрал себе автомобиль марки «Бентли» стоимостью 16 миллионов рублей. Ради его покупки супруги продали «Мерседес» артистки и добавили недостающую сумму из семейного бюджета.
Форвард ЦСКА и сборной России ограничил общение с дочерью. Ежемесячный доход Ивана составляет 3,5 миллиона рублей. Певица претендует на алименты в размере четверти этой суммы.
Телегин настаивает, чтобы судебные тяжбы проходили в закрытом режиме.
Дополнительная информация:
https://www.starhit.ru/eksklusiv/ivan-telegin-pryatal-imuschestvo-ot-pelagei-i-prisvoil-ee-dengi-215711/