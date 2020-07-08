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Телегин умолчал о квартире при разделе имущества с Пелагеей

8 июля 2020, 16:08
Пелагея и Иван Телегин. Фото Instagram.
Пелагея и Иван Телегин. Фото Instagram.
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Нападающий ЦСКА Иван Телегин скрыл ряд нюансов при разделе имущества между ним и певицей Пелагеей, сообщает «StarHit».

Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей. Она была оформлена на хоккеиста. Жилище располагалось в престижном районе, в центре Москвы. Телегин, подавший иск о разделе имущества, умолчал о квартире.

Кроме того, Телегин забрал себе автомобиль марки «Бентли» стоимостью 16 миллионов рублей. Ради его покупки супруги продали «Мерседес» артистки и добавили недостающую сумму из семейного бюджета.

Форвард ЦСКА и сборной России ограничил общение с дочерью. Ежемесячный доход Ивана составляет 3,5 миллиона рублей. Певица претендует на алименты в размере четверти этой суммы.

Телегин настаивает, чтобы судебные тяжбы проходили в закрытом режиме.

Дополнительная информация:

https://www.starhit.ru/eksklusiv/ivan-telegin-pryatal-imuschestvo-ot-pelagei-i-prisvoil-ee-dengi-215711/

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