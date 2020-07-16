«Телегин согласился платить Пелагее не менее 800 тысяч рублей». Адвокат объяснила позицию хоккеиста

Адвокат Ивана Телегина Ирина Петрова рассказала о бракоразводном процессе хоккеиста с певицей Пелагеей.

— Ранее мы не комментировали бракоразводный процесс, поскольку очень надеялись на разумность и порядочность противоположной стороны в нашем споре, — рассказала адвокат хоккеиста. — К большому сожалению, в прессе распространили информацию, не соответствующую действительности и истинному положению дел. В течение нескольких месяцев до подачи иска между Иваном и Пелагеей велись переговоры по урегулированию во внесудебном порядке всех вопросов, связанных с прекращением брачных отношений. Было разработано и оговорено несколько соглашений, в том числе об уплате алиментов. Как и предусмотрено семейным кодексом, сумма выплат составляет 25 процентов от зарплаты, а это не менее 800 тысяч рублей в месяц. (Отдел хоккея)

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