Телегин рассказал о тяжелом графике ЦСКА в нынешнем сезоне

Нападающий ЦСКА Иван Телегин в интервью клубной пресс-службе рассказал о тяжелом графике команды.

«Лучше играть, чем тренироваться. У нас в декабре практически не было игр, и мы вышли полностью из тонуса. Мы играем через день, ребята находятся в тонусе. У нас есть хоккеисты, которые могут поменяться, заменить кого-то в основном составе. Лучше играть спокойно — ничего критичного в таком графике нет», — заявил Телегин.

На данный момент ЦСКА занимает первое место на «Западе» с 73 очками.