Телегин получил травму в матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что нападающий Иван Телегин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:1).

— Всех с Новым годом! С нашей стороны хорошая игра получилась, реализовали большинство, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

Единственное, травма Телегина — надеемся, что не все так серьезно. Готовимся дальше.