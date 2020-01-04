Телегин получил травму в матче с «Сочи»
20:58
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что нападающий Иван Телегин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:1).
— Всех с Новым годом! С нашей стороны хорошая игра получилась, реализовали большинство, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».
Единственное, травма Телегина — надеемся, что не все так серьезно. Готовимся дальше.
Дополнительная информация
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-CSKA-Press-konferencija-9576
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