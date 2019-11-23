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Телегин получил травму

15:37
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ЦСКА продолжит выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ без нападающего Ивана Телегина, сообщает официальный сайт клуба.

Телегин получил травму в первой смене матча против «Спартака» (2:3 ОТ) и досрочно завершил встречу.

Хоккеисты ЦСКА в рамках выездной серии проведут матчи против «Автомобилиста», «Трактора» и «Металлурга».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/Novosti_kluba/sostav_tsska_na_vyezdnuyu_seriyu_matchey_2019_11_23/

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