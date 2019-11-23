ЦСКА продолжит выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ без нападающего Ивана Телегина, сообщает официальный сайт клуба.

Телегин получил травму в первой смене матча против «Спартака» (2:3 ОТ) и досрочно завершил встречу.

Хоккеисты ЦСКА в рамках выездной серии проведут матчи против «Автомобилиста», «Трактора» и «Металлурга».

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