Телегин получил травму
15:37
ЦСКА продолжит выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ без нападающего Ивана Телегина, сообщает официальный сайт клуба.
Телегин получил травму в первой смене матча против «Спартака» (2:3 ОТ) и досрочно завершил встречу.
Хоккеисты ЦСКА в рамках выездной серии проведут матчи против «Автомобилиста», «Трактора» и «Металлурга».
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Дополнительная информация
https://cska-hockey.ru/news/Novosti_kluba/sostav_tsska_na_vyezdnuyu_seriyu_matchey_2019_11_23/
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