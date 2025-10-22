Бывший техник «Спартака» — о Старшинове: «Он был агрессивным игроком, а по жизни тяжелым человеком»
Технический специалист сборной России по хоккею Константин Рогатин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о периоде начала своей карьеры в московском «Спартаке» и о ветеране той команды — легендарном Вячеславе Старшинове.
— В первом сезоне вашей работы в команде играл Вячеслав Старшинов, установивший свой знаменитый рекорд.
— Ему было 38 лет, он только вернулся из Японии, где отыграл несколько сезонов. К тому моменту он уже был заведующим кафедрой. Запомнился он своей жаждой гола. Мы играли знаменитый матч с ЦСКА в старом дворце, который был еще до ЛДС ЦСКА. Проигрывали после второго периода 1:5, а выиграли 6:5. По ходу встречи постоянно возникали потасовки. Старшинов сцепился на пятачке с каким-то молодым игроком. И на лавке понеслись шутки: «Нормально профессор, завкафедрой выступает!» Он был очень агрессивным, готов был рвать и метать. По жизни был довольно тяжелым человеком. Когда делали массаж, он брал с собой радио. Говорил: «Будем массаж делать и вражий голос слушать». И вот мы слушали все эти байки про нашу страну по «Голосу Америки»* (признан в РФ иноагентом) под массаж. Своеобразный человек, но мне он нравился, и мы до сих пор в хороших отношениях, — сказал Рогатин «СЭ».
