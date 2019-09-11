Теему Пулккинен: «В прошлом году у нас все пошло по наклонной»

Нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен рассказал, чего ждет от нынешнего сезона КХЛ.

— Здесь дело в уверенности. Когда ты чувствуешь себя хорошо на площадке, забрасываешь, то и победы в матчах кажутся не такими уж сложными, — цитирует Пулккинена Hockey.by. — В прошлом году у нас все пошло по наклонной: неудачи в сезоне, мало забивали, многие ребята травмировались. Все это, естественно, сказывалось на уверенности в себе.

Сейчас я могу сказать, что чувствую себя в команде прекрасно. Все ребята тоже уверены в себе, уверены в том, что мы можем забрасывать и побеждать. Конечно, нам надо действовать надежнее в обороне и острее в атаке, больше работать над меньшинством, создавать опасные моменты, но и не забывать о защите собственных ворот. Если честно, мне кажется, что «Динамо» ждет хороший сезон.

— У вас так точно есть предпосылки: 4 матча, 4 гола, звание лучшего нападающего недели. Но если бы была возможность, обменяли бы одну свою шайбу на победную для команды?

— Конечно! Я поэтому и здесь — играть ради победы своей команды. У нас есть цель — попадание в плей-офф. Конечно, сделаю для этого все. И сейчас нам предоставляется хорошая возможность для того, чтобы еще больше поверить в себя — мы играем перед домашними трибунами. Надо сделать все, чтобы победить уже в завтрашнем матче.

— В хоккее многое зависит от партнеров на льду. Как чувствуете себя в связке с Дрю Шором и молодым Игорем Мартыновым, что о них скажете?

— Комфортно. Мы создаем моменты. Не так много в равных составах, но достаточно в большинстве. Перед домашними матчами у нас было время еще больше притереться друг к другу. Думаю, мы создали нужную химию. Дрю — центральный, он распасовщик, хорошо видит площадку. А Игорь — быстрый, лезет на ворота, создает хорошие розыгрыши. Поэтому на сегодняшний момент у нас получился отличный микс. Но как я и говорил, мы не можем быть довольны тем, как забивали и работали вместе раньше, а постоянно должны думать о будущем. Тренироваться, играть и становиться лучше.

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