Теему Пулккинен: "Играть в три звена на выезде против "Витязя" – не очень хорошая ситуация"

Нападающий минского "Динамо" Теему Пулккинен прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем"​ (3:4), сообщает официальный сайт белорусской команды.

– Конечно, играть в три звена на выезде против команды, которая рвется в плей-офф – это не очень хорошая ситуация. В любом случае немного устаешь. Тем не менее, мы здорово давили, имели моменты и забросили три шайбы. Могли еще, но нужно было лучше потрудиться в неравных составах. Соперник имел два большинства – и оба реализовал. В том числе в третьем периоде – после того, как счет стал равным. Мы же использовали только одну попытку из четырех, хотя шансы имелись. Это и стало одним из ключевых факторов поражения. Несмотря ни на что, надо отдать должное ребятам. Они отлично сражались. Все понимали: будет непросто. Однако рук не опускали, – приводит слова

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