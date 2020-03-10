Теему Пулккинен: «Если бы остался в Минске, сезон для меня был бы уже закончен»

Нападающий «Динамо» Теему Пулккинен, перешедший по ходу сезона из минского «Динамо», заявил, что адаптировался в новом клубе.

— Чувствую себя здорово в новом клубе, — приводит слова форварда официальный сайт бело-голубых. — Если бы я остался в Минске, к сожалению, сезон для меня был бы уже закончен. Я очень хотел играть в плей-офф, и смена команды сделала это возможным. Так что я рад оказаться в составе московского «Динамо», рад, что продолжаю играть в хоккей и биться за кубок.

Чем быстрее новичок вольется в команду, тем лучше будет для самой команды. Конечно, «свое» место надо заслужить работой и игрой. Мне не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к ребятам, тренерам и всей динамовской системе. К тому же мне повезло, потому что в «Динамо» играет еще один финн Юусо Хиетанен и несколько легионеров, с которыми мы уже были знакомы раньше.

Все команды разные. Прежде всего отличаются тренеры и их видение игры, стиль, в который они хотят, чтобы играла команда. «Динамо» выигрывало и до того, как я перешел, поэтому мне надо было просто «запрыгнуть» в игру. Скажем так, мне не пришлось показывать что-то сверхъестественное, команда уже и так отлично играла и давала результат.

Моя роль в «Динамо»? Все просто. Я стараюсь забрасывать шайбы, когда у меня есть шанс. Пытаюсь помогать другим ребятам забивать. И, конечно, отрабатываю в обороне. Сейчас, когда мы играем в плей-офф, игра на каждом участке площадки имеет большую роль.

Думаю, я справляюсь в этом сезоне. Конечно, всегда есть к чему стремиться и что улучшать. Никогда нельзя быть абсолютно довольным своей игрой — так никогда не станешь лучше, прекратишь развиваться. Я хочу быть лучше и знаю, что могу играть сильнее.