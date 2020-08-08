Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен рассказал о тренировочном процессе и проблемах с питанием.

— В мое время на каждой улице водители останавливали машины из-за детей, играющих в хоккей, — цитирует финна официальный сайт лиги. — У нас был свой турнир «короли улиц», никто не хотел уступать. Это, пожалуй, главное мое детское воспоминание.

— Какой у вас сейчас тренировочный график?

— Мы усиленно тренируемся. Три-четыре дня активной работы, а потом выходной. Раньше, бывало, по 11 дней беспрерывной работы с тремя тренировками в день! Многое изменилось, в том числе и отношение самих игроков к занятиям. Раньше они могли приехать с лишним весом, сейчас они уже в первые дни лагерей готовы к старту чемпионата.

Я не выходил на лед месяца четыре. Конечно, был лишний вес, он очень легко набирается (смеется). Мне не нужно даже открывать бутылку пива — если я просто посмотрю на нее, то поправлюсь на килограмм! Но я был в форме, когда приехал в Уфу, а перед сезоном еще пара килограммов уйдет.