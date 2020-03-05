Теему Хартикайнен: «На первый период с «Авангардом» вышли с волнением, что-то мудрили»

Форвард «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен подвел итоги третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (6:3). Счет в серии 2-1 в пользу уфимцев.

— Первый период получился не очень хорошим с нашей стороны, — цитирует Хартикайнена официальный сайт КХЛ. — Во втором периоде очень важную шайбу забросил Бурмистров, после которой мы загорелись.

После первого периода мы начали играть быстрее. На первый период вышли с волнением, что-то там мудрили, а затем стали играть проще. Слабое начало? Мы переволновались, немножко затягивали смены, но потом успокоились и все пришло в норму.

В чем секрет преображения нашего звена? На самом деле наша игра изменилась. Просто ставки стали выше — это плей-офф. В нем играть интереснее. Сегодня моему сыну исполнилось три года. Конечно, было бы здорово сделать в честь его дня рождения хет-трик, но чуть-чуть не хватило.