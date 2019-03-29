Теему Хартикайнен: "Это была одна из худших игр "Салавата" в плей-офф"

Нападающий "Салавата" Теему Хартикайнен подвел итоги первого матча финала "Востока" против "Авангарда" (3:4 ОТ).

- Как вы готовились к этой серии?

- Игра была равной, мы готовились так же серьезно, как и к прошлым играм в плей-офф. Сыграли неплохо. Осталось улучшить дисциплину и действия в обороне. Но для начала получилось неплохо.

- Согласны, что это была одна из лучших игр "Салавата" в плей-офф?

- Нет, наоборот. Одна из худших.

- Из-за результата или того, что команда показала на льду?

- Мы цепко действовали в обороне, но с дисциплиной надо что-то делать. Можем играть гораздо лучше.

- Последний гол видели во всех подробностях?

- Смотрел его на табло. Хороший пас получился. Удар Широкова клюшкой? Я этого не увидел. (Михаил Зислис)

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