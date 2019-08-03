Тай Рэтти назвал лучшего русского хоккеиста

Нападающий "Локомотива" Тай Рэтти после товарищеского матча против "Авангарда" (3:1) на турнире Sochi Hockey Open поделился впечатлениями от встречи.

– Первый матч понравился. Было здорово сбросить с себя ржавчину, - отметил Рэтти. - И заодно одержать победу. Игра, конечно, отличается. Площадки побольше, времени на решения больше, но это всего лишь выставочный матч. Уверен, дальнейшие игры будут все интенсивнее и интенсивнее.

Крэйг Мактавиш сыграл огромную роль в том, что я перешел в "Локомотив". У нас с ним отличные отношения. И с ним мне будет проще освоится в мой первый год в России. Этим летом я почувствовал, что мне пора что-то менять. И решил перебраться во вторую лучшую лигу мира, где отличный хоккей. Пока все было здорово.

Ярославль пока толком не видел. Но то что видел – понравилось. Церкви повсюду. Очень красивые.

– Год назад вы провели ударную предсезонку в тройке с Макдэвидом.

– Макдэвид – лучший игрок мира. И играть с ним было круто. Он меня многому научил. Особенный хоккеист, с которым не надо выдумывать ничего лишнего, просто открываться. Сейчас играю с Ландером, он тоже отличный диспетчер. А я как раз предпочитаю бросать. У нас уже появилось взаимопонимание. В дальнейшем еще должны добавить. Начали хорошо – он отдал, я забил.

– Если Макдэвид лучший игрок мира, кто лучший из русских?

– Овечкин и Малкин. Я бы сказал, что между ними ничья. Ох, забыл Кучерова, ха-ха. (Игорь Еронко)