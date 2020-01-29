Ташкентский «Хумо» может дебютировать в КХЛ уже в следующем году

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров рассказал о перспективах ташкентского «Хумо» на вступление в КХЛ. В 2019 году клуб дебютировал в ВХЛ и на данный момент идет седьмым в конференции 1 с 55 очками в 48 матчах.

— Для нас войти в КХЛ не самоцель. Мы понимаем, что КХЛ это топ-левел, — цитирует официальный сайт «Хумо» Гафурова. — Высший уровень хоккейных лиг на Евразийском пространстве. Она накладывает ряд обязательств на команду, и тут мы должны сопоставить баланс того, насколько нам это необходимо на данном этапе развития и насколько нахождение в КХЛ либо в ВХЛ помогает нам решать наши текущие задачи. Так вот в этом и в следующем сезоне мы понимаем, что участие в чемпионате ВХЛ для нас является оптимальным решением. С точки зрения финансовых затрат, с точки зрения результата, который мы получаем от этого. Но вполне вероятно, что в сезоне-2021/22 мы будем уже играть в КХЛ.