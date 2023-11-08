Тарханов не одобрил идею возможного проведения хоккейного матча на «Открытие Арене»
Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, что думает о возможном проведении хоккейного матча на «Открытие Арене».
«Да ну? Это поле надо заливать, получается и делать какую-то подушку, чтобы поле сохранить. Я не одобряю это. Да, интересно, в НХЛ проводится подобное», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ХК «Спартак» может сыграть «Зимнюю классику» против СКА на «Открытие Банк Арене».
Домашняя арена футбольного «Спартака» вмещает 45 496 зрителей.
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|4
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|5
|ЦСКА
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|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
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|11
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|20
|18
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13.11
|8.11
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|
Адмирал – Локомотив
|5 : 2
|8.11
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|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|8.11
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
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|19:30
|
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