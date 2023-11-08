Тарханов не одобрил идею возможного проведения хоккейного матча на «Открытие Арене»

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, что думает о возможном проведении хоккейного матча на «Открытие Арене».

«Да ну? Это поле надо заливать, получается и делать какую-то подушку, чтобы поле сохранить. Я не одобряю это. Да, интересно, в НХЛ проводится подобное», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ХК «Спартак» может сыграть «Зимнюю классику» против СКА на «Открытие Банк Арене».

Домашняя арена футбольного «Спартака» вмещает 45 496 зрителей.