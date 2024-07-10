Тардиф заявил, что IIHF не получала официальную информацию по поводу решения КХЛ
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не имеет на данный момент официальной информации о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) станет независимой от нее и Федерации хоккея России (ФХР).
«На данный момент у нас нет официальной информации по этому поводу. Нашим членом является ФХР», — приводит ТАСС слова Тардифа.
КХЛ 9 июля направила письмо в ФХР с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований. Позже в Федерации хоккея России заявили, что рассмотрят это предложение.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости