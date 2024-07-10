Тардиф заявил, что IIHF не получала официальную информацию по поводу решения КХЛ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не имеет на данный момент официальной информации о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) станет независимой от нее и Федерации хоккея России (ФХР).

«На данный момент у нас нет официальной информации по этому поводу. Нашим членом является ФХР», — приводит ТАСС слова Тардифа.

КХЛ 9 июля направила письмо в ФХР с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований. Позже в Федерации хоккея России заявили, что рассмотрят это предложение.