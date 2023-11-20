Тардиф заявил, что дело Федотова не является приоритетом для ИИХФ

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова не является приоритетным для рассмотрения федерацией.

«Мы ждем рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это [дело с Федотовым] не стоит у нас в приоритете, — сказал Тардиф. — Есть около 2 миллионов игроков, зарегистрированных ИИХФ, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 миллионе 999 тысячах 999 хоккеистах».

4 августа ИИХФ встала на сторону клуба НХЛ «Филадельфия» в споре с армейцами относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Однако КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи.